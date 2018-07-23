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Спасатели спустили с Эльбруса повредившего ногу альпиниста
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Спасатели спустили с Эльбруса повредившего ногу альпиниста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 23 июл — РИА Новости. Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Санкт-Петербурга, который повредил ногу во время восхождения, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.
"В 11.40 мск в понедельник поступила информация, что на высоте 4800 метров на горе Эльбрус альпинист получил травму ноги. Вышедшие ему на помощь спасатели спустили спортсмена и в 14.26 мск отправили его в медпункт", — сказал Беров.
По данным МЧС, пострадавший спортсмен — житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения, он находился в составе группы, которая была зарегистрирована в спасательной службе.
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