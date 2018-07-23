Жители Лианозова встретятся за теннисным столом

Турнир по настольному теннису пройдет в среду, 25 июля, в Центре досуга, культуры и спорта «Лидер», расположенном на Псковской улице. Об этом рассказал руководитель структурного подразделения по спортивной работе с населением Александр Кувватов.

— Приглашаем принять участие всех желающих — как детей, так и взрослых, возрастных ограничений нет. Участие бесплатное, с собой необходимо взять вторую обувь и быть в удобной одежде, — отметил Александр Кувватов.

Соревнования пройдут в помещении центра «Лидер», который находится по адресу: Псковская улица, дом 9, корпус 2. Начало в 18.00. Предварительной регистрации на мероприятие не требуется. Вход свободный. (ис)