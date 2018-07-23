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Концерт камерной музыки пройдет в библиотеке искусств имени Боголюбова
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Концерт камерной музыки пройдет в библиотеке искусств имени Боголюбова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Концерт камерной музыки «Соло для валторны» состоится 3 августа в библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова.
— Мы ждем всех желающих. На мероприятии гости смогут услышать игру на удивительном инструменте — валторне. Его называют лесным рогом. Партию исполнит солист Государственного духового оркестра России Владимир Карнаух, — сообщил организатор культурных мероприятий в библиотеке Александр Казанцев.
Он добавил, что гостей ждет насыщенная программа: на сцене прозвучат произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Франца Шуберта.
Кроме того, в концерте примут участие лауреаты международных конкурсов: Елена Медведева и Людмила Духан.
Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Сущевская улица, дом 14. Вход платный.
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