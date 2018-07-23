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Маленькая дочь Дмитрия Хворостовского посвятила нежный пост покойному отцу
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Маленькая дочь Дмитрия Хворостовского посвятила нежный пост покойному отцу 

Letidor.ru 13 минут назад
Фото: Letidor.ru
Девочка призналась, что очень скучает по папе.
11-летняя Нина Хворостовская, дочь рано ушедшего из жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского, судя по всему, никак не может смириться со смертью папы. На днях девочка разместила в личном блоге пост, посвященный покойному отцу.
8 месяцев без тебя, папа. Я так по тебе скучаю, не выразить словами,
— с болью написала юная Нина, сопроводив публикацию архивным снимком с Дмитрием Хворостовским.
Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)
26 Июл 2016 в 7:42 PDT  Напомним, во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского родились двое детей: в 2003 году на свет появился сын Максим, в 2007 году родилась дочь Нина.
Также у певца есть дочь Александра и сын Данила 1996 года рождения, дети появились на свет в первом браке артиста. Кроме того, в свое время Дмитрий Хворостовский удочерил дочь своей первой супруги, Марию (1982 года рождения).
Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)
2 Сен 2016 в 7:53 PDT  Фото: Instagram
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