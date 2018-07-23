Маленькая дочь Дмитрия Хворостовского посвятила нежный пост покойному отцу

Девочка призналась, что очень скучает по папе.

11-летняя Нина Хворостовская, дочь рано ушедшего из жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского , судя по всему, никак не может смириться со смертью папы. На днях девочка разместила в личном блоге пост, посвященный покойному отцу.

8 месяцев без тебя, папа. Я так по тебе скучаю, не выразить словами,

— с болью написала юная Нина, сопроводив публикацию архивным снимком с Дмитрием Хворостовским.

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)

26 Июл 2016 в 7:42 PDT Напомним, во втором браке с супругой Флоранс у Дмитрия Хворостовского родились двое детей: в 2003 году на свет появился сын Максим, в 2007 году родилась дочь Нина.

Также у певца есть дочь Александра и сын Данила 1996 года рождения, дети появились на свет в первом браке артиста. Кроме того, в свое время Дмитрий Хворостовский удочерил дочь своей первой супруги, Марию (1982 года рождения).

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky)

2 Сен 2016 в 7:53 PDT Фото: Instagram

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