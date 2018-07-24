Дочь Игоря Николаева рассмешила поклонников певца

Девочка умеет отдыхать с очень серьезным видом.

Певец и композитор Игорь Николаев охотно делится в личном блоге фотографиями и роликами о младшей дочери. В последнем посте в Instagram артист вновь порадовал поклонников новым видео с участием двухлетней Вероники. Девочка забавно улеглась в гамаке в темных солнечных очках на пляже и серьезно заявила отцу, что отдыхает.

На заслуженном отдыхе ❤️🌊🏖,

— подписал ролик Игорь Николаев.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

23 Июл 2018 в 2:33 PDT Подписчиков артиста ролик одновременно рассмешил и умилил. «Ника — прелесть в образе 😎💋🌸😀», «Такая деловуха», «Какое чудесное дитя! Такая серьезная и милая! Чудо!», «Главный человек в семье должен красиво отдыхать», «Золотая девочка — лежит, отдыхает!😗😍😄», «Воображулька маленькая! Какая прелесть!», — тут же отреагировали в комментариях поклонники.

Кстати, как писал уже «Летидор», семья сейчас временно живет в Юрмале и часто делится фото и видео пляжного отдыха с моря.

Напомним, Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой . Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.

Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music

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