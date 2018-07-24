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Дочь Игоря Николаева рассмешила поклонников певца
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Дочь Игоря Николаева рассмешила поклонников певца 

Letidor.ru 27 минут назад
Фото: Letidor.ru
Девочка умеет отдыхать с очень серьезным видом.
Певец и композитор Игорь Николаев охотно делится в личном блоге фотографиями и роликами о младшей дочери. В последнем посте в Instagram артист вновь порадовал поклонников новым видео с участием двухлетней Вероники. Девочка забавно улеглась в гамаке в темных солнечных очках на пляже и серьезно заявила отцу, что отдыхает.
На заслуженном отдыхе ❤️🌊🏖,
— подписал ролик Игорь Николаев.
Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
23 Июл 2018 в 2:33 PDT  Подписчиков артиста ролик одновременно рассмешил и умилил. «Ника — прелесть в образе 😎💋🌸😀», «Такая деловуха», «Какое чудесное дитя! Такая серьезная и милая! Чудо!», «Главный человек в семье должен красиво отдыхать», «Золотая девочка — лежит, отдыхает!😗😍😄», «Воображулька маленькая! Какая прелесть!», — тут же отреагировали в комментариях поклонники.
Кстати, как писал уже «Летидор», семья сейчас временно живет в Юрмале и часто делится фото и видео пляжного отдыха с моря.
Напомним, Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.
Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.
Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music
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