В Башкирии намерены пересмотреть налоговые льготы

Соответствующее поручение дал всем региональным министерствам и ведомствам премьер Башкирии Рустэм Марданов , пишет Mkset.ru.

«Льготы рассматриваются как часть налоговых расходов, которые предоставляются по соответствующим направлениям деятельности и предполагают затраты из бюджета для достижения конечных целей. Если же окажется, что предоставленные налоговые льготы не способствуют достижению поставленных целей в виде тех или иных социальных и экономических результатов, то они должны быть пересмотрены или отменены», — заявил Марданов.

По его словам, пересмотр налоговых льгот проводится ежегодно, однако в этом году методика для его проведения, рекомендованная федеральным центром, носит более жесткий характер.