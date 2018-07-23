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В Башкирии намерены пересмотреть налоговые льготы
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В Башкирии намерены пересмотреть налоговые льготы 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Соответствующее поручение дал всем региональным министерствам и ведомствам премьер Башкирии Рустэм Марданов, пишет Mkset.ru.
«Льготы рассматриваются как часть налоговых расходов, которые предоставляются по соответствующим направлениям деятельности и предполагают затраты из бюджета для достижения конечных целей. Если же окажется, что предоставленные налоговые льготы не способствуют достижению поставленных целей в виде тех или иных социальных и экономических результатов, то они должны быть пересмотрены или отменены», — заявил Марданов.
По его словам, пересмотр налоговых льгот проводится ежегодно, однако в этом году методика для его проведения, рекомендованная федеральным центром, носит более жесткий характер.
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