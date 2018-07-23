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В Башкирии изменится оценка налоговых льгот
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В Башкирии изменится оценка налоговых льгот 

ГОРОБЗОР.РУ 11 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В регионах вводится новая методика оценки эффективности налоговых льгот субъектов и муниципалитетов. Как сообщил на оперативном совещании премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, льготы станут рассматриваться как налоговые расходы, которые будут иметь четкую направленность. При отсутствии запланированных социально-экономических результатов такая «скидка» будет сокращена либо отменена вовсе.
Также утвержден новый механизм распределения дотаций. 30% станут рассчитываться из модельного бюджета, который определяет норматив на расходы регионов. Оставшиеся 70% пройдут по прежней схеме. Изменится и методика распределения дотаций. Это предложено для стимулирования налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в текущем году.
— Как известно, ранее принято решение о централизации на федеральном уровне части налога на прибыль в размере 1%. Часть этих средств будет возвращаться субъектам РФ для стимулирования дальнейшего увеличения поступлений налога на прибыль. Распределение основывается на итогах прошлого года, в котором Башкирия обеспечила рост налоговых поступлений, — добавил глава правительства республики.
Планируется, что эти меры привлекут 390 млн рублей дополнительно.
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