УК Электростали и Жуковского устранили протечки кровель по указу Госжилинспекции

Жилищные инспекторы Подмосковья зафиксировали исполнение предписаний, выданных на ремонт кровель в городских округах Электросталь Жуковский , говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Предписания управляющим компаниям выдавались по итогам проверок обращений жителей, которые жаловались на бездействие коммунальщиков в устранении протечек.

«Управляющая компания «Северное» из Электростали исполнила предписание в доме 4Б по улице Сталеваров. При проверке инспекторы выявили многочисленные просветы и пробоины в шиферных листах. Кроме того, чердак был сильно захламлен бытовым и строительным мусором. УК провела все необходимые работы в отведенный срок», — говорится в сообщении.

Ее главный инженер привлечен к персональной административной ответственности за нарушение лицензионных требований и должен оплатить 50 тысяч рублей штрафа из собственного кошелька.

Жительница дома 52 по улице Гагарина в Жуковском до обращения в надзорное ведомство несколько месяцев обивала порог управляющей компании «Наукоград» с просьбой об устранении причины протечки в ее квартире. Оперативный ремонт кровли провели по предписанию Госжилинспекции, а главный инженер УК оштрафован на 5 тысяч рублей за несоблюдение требований энергетической эффективности.