Более 1,7 тыс. нарушений выявила Госжилинспекция Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю, с 16 по 20 июля, сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили свыше 1,7 тысячи нарушений жилищного законодательства, больше всего протоколов инспекторы составили в городском округе Мытищи , сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 16 по 20 июля в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1 726 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 250 предписаний об их устранении и составлено 233 протокола об административной ответственности», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 84 штрафа на общую сумму 1,9 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи. Здесь четыре административных дела за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и правил безопасного использования газового оборудования заведены в отношении ЗАО «Эстейт Сервис Дирекция Куркино СЗАО» и ООО «УК Август ЖКХ».

Соков также отметил, что в течение прошлой недели инспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 1 450 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 253 домах. Наибольшее их количество — в городских округах Красногорск (27), Королев (22) и Жуковский (9).

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 91 доме. Больше всего их на территории городского округа Красногорск (17), Воскресенского района (14) и городского округа Королев (8).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция проверит в установленные сроки.