20 видов нарушений устранила УК из Серпухова по предписанию Госжилинспекции Подмосковья

Мировой суд признал должностное лицо МУП «Жилищник» из Серпухова виновным в нарушении лицензионных требований, на начальника производственно-технического отдела наложен персональный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушения, выявленные в многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области

Жители дома №40 на Московском шоссе в Серпухове обратились в Госжилинспекцию с просьбой помочь решить вопрос с ненадлежащим состоянием общедомового имущества.

«Сотрудники ведомства провели проверку и зафиксировали 20 видов нарушений в содержании МКД. Они установили, что в подъездах плохо убираются, там облупилась краска и имеется сквозное отверстие в дверном полотне запасного выхода. Инспекторы зафиксировали отсутствие металлических сеток на продухах подвала, ненадлежащее состояние козырька запасного выхода, наличие несанкционированных объявлений и множественные нарушения остекления тамбурных помещений», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госжилинспекции выдали управляющей компании предписание в кратчайшие сроки устранить все нарушения по данному адресу.