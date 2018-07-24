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20 видов нарушений устранила УК из Серпухова по предписанию Госжилинспекции Подмосковья
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20 видов нарушений устранила УК из Серпухова по предписанию Госжилинспекции Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мировой суд признал должностное лицо МУП «Жилищник» из Серпухова виновным в нарушении лицензионных требований, на начальника производственно-технического отдела наложен персональный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушения, выявленные в многоквартирном доме, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.
Жители дома №40 на Московском шоссе в Серпухове обратились в Госжилинспекцию с просьбой помочь решить вопрос с ненадлежащим состоянием общедомового имущества.
«Сотрудники ведомства провели проверку и зафиксировали 20 видов нарушений в содержании МКД. Они установили, что в подъездах плохо убираются, там облупилась краска и имеется сквозное отверстие в дверном полотне запасного выхода. Инспекторы зафиксировали отсутствие металлических сеток на продухах подвала, ненадлежащее состояние козырька запасного выхода, наличие несанкционированных объявлений и множественные нарушения остекления тамбурных помещений», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госжилинспекции выдали управляющей компании предписание в кратчайшие сроки устранить все нарушения по данному адресу.
«В установленный срок «Жилищник» отчитался о проведенных ремонтных работах. Инспекторы проверили и выяснили, что все нарушения были устранены. Но если бы муниципальная управляющая компания должным образом следила за многоквартирным домом, который вверили им в управление жители, штрафов и предписаний можно было бы избежать», — сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.
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