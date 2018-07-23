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Врио губернатора Александр Моор зарегистрировался в соцсетях. Посты за него будут писать помощники
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Врио губернатора Александр Моор зарегистрировался в соцсетях. Посты за него будут писать помощники 

72.ru 55 минут назад
Фото: 72.ru
Александр Моор сам будет придумывать о чём писать, но публиковать эти посты будут его подчиненные
Врио губернатора по Тюменской области Александр Моор появился в соцсетях. Он завел странички в Instagram и «ВКонтакте». С этого дня, 23 июля, действующий глава области будет вести активную виртуальную жизнь, правда, при помощи своих подчиненных.
— Александр Викторович очень занятой человек и времени у него больше не стало. Принято решение, что он будет давать своим помощникам смысловые и сетевые определения для создания ими постов на своих страничках, — пояснили в пресс-службе правительства. Жители Тюмени могут обращаться с жалобами или предложениями в личные сообщения Александру Моору. Кроме этого, поясняют в пресс-службе врио губернатора, горожанам можно будет оставлять под постами на его страницах комментарии.
У Александра Моора появился первый пост в Instagram и «ВКонтакте». Там он рассказал, как съездил на важную встречу.
Активных чиновников в соцсетях в нашем регионе очень мало — можно по пальцам насчитать несколько депутатов. До этого мэр и губернатор предпочитали оставаться в тени на просторах интернета. Раньше в нашем регионе высокопоставленные чиновники не создавали аккаунты в соцсетях. Александр Моор первопроходец в этом деле. В других городах России с ведением соцсетей чиновниками намного проще. Личные странички имеют нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который сам ведет странички в соцсетях.
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