Александр Моор завел страницы в соцсетях

«Событие знаковое для региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает молодежи возможность развития и самореализации, карьерного роста, в том числе, в сфере IT. Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен, финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не сомневаюсь, что на предстоящем турнире наши команды составят достойную конкуренцию сборным из других городов и стран. Я как спортсмен предвкушаю интересную борьбу. Увидимся на финале Кубка ФКС России!», — пишет глава Тюменской области.