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Александр Моор завел страницы в соцсетях
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Александр Моор завел страницы в соцсетях 

РИА «ФедералПресс» 10 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор завел личные страницы в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». Первая публикация главы региона посвящена встрече с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. В ней врио губернатора сообщает о том, что Тюмень примет финал первого официального международного Кубка России по компьютерному спорту.
«Событие знаковое для региона и всей страны. Сегодня киберспорт дает молодежи возможность развития и самореализации, карьерного роста, в том числе, в сфере IT. Мы благодарны ФКС России за доверие. Уверен, финал Кубка будет ярким и зрелищным! Не сомневаюсь, что на предстоящем турнире наши команды составят достойную конкуренцию сборным из других городов и стран. Я как спортсмен предвкушаю интересную борьбу. Увидимся на финале Кубка ФКС России!», — пишет глава Тюменской области.
Как ранее писал «ФедералПресс», на прошлой неделе страницу в Instagram завел временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. До этого в соцсетях с жителями общался лишь один уральский губернатор — Евгений Куйвашев, возглавляющий Свердловскую область.
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