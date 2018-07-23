ФАС не усмотрела разницы между дефисом и пробелом

Можно ли использовать бренд конкурента, заменив дефис в словесном обозначении товара на пробел или другой символ? На этот вопрос дало ответ Управление ФАС по Санкт-Петербургу , разрешая спор между Петербургским тракторным заводом (АО «ПТЗ») и Петербургским тракторным концерном (АО «ПТК»), выпускающими схожую тяжелую технику.

Как отмечает антимонопольный орган, при маркировке тракторов ПТЗ, входящий в группу компаний ОАО «Кировский завод», вот уже полвека применяет буквенно-цифровые индексы «К-70…». Так, серия получивших широкую известность строительно-дорожных и промышленных тракторов начинается с обозначения К-702 и К-703. Однако похожие наименования с некоторых пор использует и ПТК. К примеру, колесные бульдозеры с клиновидным отвалом ПТК и «Кировец» имеют почти одинаковую маркировку — К-702-МБА-01 БКУ ПТК и К-702МБА-01-БКУ соответственно.

По итогам расследования комиссия УФАС пришла к выводу, что названия продукции заводов сходны между собой. Замена же дефисов «интервалом между буквами, обозначающим границы слов (пробелом или литерой), не влечет принципиального иного восприятия названий продукции ответчика для потребителей». Вместо развития собственного бренда АО «ПТК», указывается в заключении УФАС, воспользовалось наработанной репутацией тракторов и прочей сельхозтехники ПТЗ и «стало „паразитировать“ на более успешном бренде конкурента».

УФАС признала в действия ПТК недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции). Компании выдано предписание прекратить вводить в оборот тракторы, иную сельскохозяйственную и промышленную технику с названиями, которые сходны до степени смешения с названиями тракторов ПТЗ.