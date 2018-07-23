DM: в Шотландии прошел самый массовый фестиваль золотистых ретриверов

ЛОНДОН, 23 июля. / ТАСС /. В области Хайленд на северо-западе Шотландии состоялось самое масштабное в истории собрание Шотландского клуба любителей золотистых ретриверов (охотничья порода собак — прим. ТАСС). Как сообщает газета The Daily Mail, событие было приурочено к 150-летию выведения этой породы.

"150-й фестиваль прошел с большим успехом. Начиная с 2006 года, число золотистых ретриверов в нашем клубе увеличилось со 188 до 361", — отмечает председатель клуба Дорин Макгуган. По данным организаторов, мероприятие посетило более 1000 человек.

Золотистый ретривер — охотничья порода собак, выведенная в Великобритании. По некоторым данным, золотистых ретриверов начал разводить английский лорд Дадли Твидмаут. В 1952 году удалось выяснить, что эта порода возникла в результате скрещивания желтого ретривера и твид-уотер-спаниеля. Обычно рост золотистых ретриверов достигает 56-61 см, масса — 26-45 кг. Средняя продолжительность жизни у собак данной породы составляет 15-17 лет. По данным европейских кинологических клубов, в настоящее время золотистый ретривер является самой популярной породой собак на всей территории Европы.