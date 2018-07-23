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DM: в Шотландии прошел самый массовый фестиваль золотистых ретриверов
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DM: в Шотландии прошел самый массовый фестиваль золотистых ретриверов 

ТАСС 11 минут назад
ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. В области Хайленд на северо-западе Шотландии состоялось самое масштабное в истории собрание Шотландского клуба любителей золотистых ретриверов (охотничья порода собак — прим. ТАСС). Как сообщает газета The Daily Mail, событие было приурочено к 150-летию выведения этой породы.
Фестиваль проходил на территории ныне разрушенного поместья Гизачейн-хаус, расположенного в 64 км к западу от города-порта Инвернесс. По данным газеты, именно здесь в XIX веке появился первый золотистый ретривер. Мероприятие продолжалось пять дней. В нем приняли участие собаки из США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, стран континентальной Европы, Ирландии, а также других частей Соединенного Королевства.
"150-й фестиваль прошел с большим успехом. Начиная с 2006 года, число золотистых ретриверов в нашем клубе увеличилось со 188 до 361", — отмечает председатель клуба Дорин Макгуган. По данным организаторов, мероприятие посетило более 1000 человек.
Золотистый ретривер — охотничья порода собак, выведенная в Великобритании. По некоторым данным, золотистых ретриверов начал разводить английский лорд Дадли Твидмаут. В 1952 году удалось выяснить, что эта порода возникла в результате скрещивания желтого ретривера и твид-уотер-спаниеля. Обычно рост золотистых ретриверов достигает 56-61 см, масса — 26-45 кг. Средняя продолжительность жизни у собак данной породы составляет 15-17 лет. По данным европейских кинологических клубов, в настоящее время золотистый ретривер является самой популярной породой собак на всей территории Европы.
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