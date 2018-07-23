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Кредиторов могут обязать проверять данные о владельцах сим-карт
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Кредиторов могут обязать проверять данные о владельцах сим-карт 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
На рассмотрение Госдумы направлен законопроект, предусматривающий создание Единой информационной системы проверки сведений об абонентах. Инициатива призвана не допустить взыскания просроченной задолженности прежнего абонента с новых владельцев сим-карт. Документ поступил на рассмотрение Госдумы 20 июля.
Введение новых требований авторы инициативы объясняют тем, что зачастую абоненты сотовых операторов получают требования об уплате задолженности за неизвестного им человека.
«Как правило, при заключении договора с кредитной организацией гражданин оставляет сведения о себе, в том числе и номер телефона. В настоящее время банки не могут проверить подлинность данных. Предлагаемая нами система проверки поможет им мгновенно определить, кому на самом деле принадлежит номер телефона — заемщику или кому то другому», — пояснил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Предлагаемая система проверки призвана проблему решить: кредиторы должны сделать запрос и получить корректную информацию о владельце номера..
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