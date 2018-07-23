В Минфине рассказали о неготовности G20 представить варианты регулирования криптоактивов

БУЭНОС-АЙРЕС , 23 июля. / ТАСС /. Финансовая G20, вопреки ожиданиям, оказалась не готова представить варианты наднационального регулирования рынка криптоактивов. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Достаточно трудно сказать, почему оказались не готовы. Мне показалось, что несколько обострились противоречия, на какой площадке по криптовалюте работать — в FATF или в глобальном партнерстве по финансовой инклюзивности", — отметил Сторчак.

В то же время G20 признала, напомнил он, что крипоактивы не несут риска финансовой стабильности. «Двадцатка» однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод. С моей точки зрения, главное, что достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют, в технологию майнинга, они выполняются. И в инженерию с уровня финансово-экономического блока стран «двадцатки» никто не вмешивается, и не собирается вмешиваться. Бизнес может чувствовать себя спокойно", — сказал Сторчак.

Однако, по мнению замглавы Минфина , криптовалюты несут риски для населения. «С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые дольщики, это касается всех, не только российских граждан. Тема защиты розничных потребителей криптоактивов звучала. Многие боятся, что появятся свои мошенники, которые снимут большие деньги и исчезнут, а население останется на бобах, которое придет к властям, а регулирования и способов защиты пользователей криптоактивы пока нет», — рассказал российский замминистра.

По его информации, на заседании «двадцатки» активно также обсуждали вопрос налогообложения в цифровой экономике. «Судя по всему, для этой части бизнеса, который очень сильно развернулся, айтишным гигантам надо быть начеку, так как есть четкое желание фискальных органов добиться того, чтобы они платили налоги там, где они зарабатывают. Вторая сторона медали — не допустить монополизации на рынке оказания цифровых услуг. Министры и управляющие центральных банков намерены поощрять конкуренцию в своих юрисдикциях», — сказал Сторчак.

"Большая двадцатка" подтвердила свое желание как можно быстрее договариваться по этому вопросу на многостороннем глобальном уровне, с учетом специфики трансграничных операций цифровиков, добавил он.

Встреча министров финансов и глав центральных банков прошла в Буэнос-Айросе 21-22 июля. 23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран — участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсудили вопросы развития глобальной экономики.