Памятник Путину, который убрали из композиции «Служение Отечеству» в Кургане, нашелся в гараже местного депутата (ФОТО)

"Служение Отечеству". Она была установлена на площади в селе Частоозерье в конце мая.

Калининградский журналист с курганскими корнями Андрей Выползов опубликовал в Facebook

фотографию, на которой он вместе с Ильтяковым стоит по обе стороны от скульптуры главы государства (журналист слева, депутат справа).

"Побывать в Курганской области и не увидеть главное событие 2018 года в области монументальной пропаганды новейшей истории России — значит, расписаться в профнепригодности", — иронично написал Выползов.

Статуя должна была стать центром композиции «Служение Отечеству», однако ее не стали водружать по идеологическим причинам: от подобного рекомендовали воздержаться в администрации президента РФ . Сейчас изваяние хранится в гараже мясокомбината, перевязанное для страховки буксировочным тросом. «Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят», — отметил журналист.

"Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одернул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился", — описал свои впечатления Выползов.

"Удивительная все-таки вещь — памятники отцам народов", — добавил он.

Несмотря на демонтаж статуи Путина, изображение главы государства все равно присутствует в скульптурном ансамбле в Частоозерье: рядом с картой России был установлен билборд, на котором изображен президент и его цитата «Для меня Россия — вся моя жизнь». Что касается самой скульптуры Путина, она, по словам депутата, фигура займет свое место в композиции после того, как глава государства оставит пост президента, сообщало издание