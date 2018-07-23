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Памятник Путину, который убрали из композиции «Служение Отечеству» в Кургане, нашелся в гараже местного депутата (ФОТО)
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Памятник Путину, который убрали из композиции «Служение Отечеству» в Кургане, нашелся в гараже местного депутата (ФОТО) 

Newsru.com 11 минут назад
Фото: Newsru.com
Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков, как выяснилось, хранит в гараже изваяние Владимира Путина, исключенное из скульптурной композиции
"Служение Отечеству". Она была установлена на площади в селе Частоозерье в конце мая.
Калининградский журналист с курганскими корнями Андрей Выползов опубликовал в  Facebook
фотографию, на которой он вместе с Ильтяковым стоит по обе стороны от скульптуры главы государства (журналист слева, депутат справа).
"Побывать в Курганской области и не увидеть главное событие 2018 года в области монументальной пропаганды новейшей истории России — значит, расписаться в профнепригодности", — иронично написал Выползов.
Статуя должна была стать центром композиции «Служение Отечеству», однако ее не стали водружать по идеологическим причинам: от подобного рекомендовали воздержаться в администрации президента РФ. Сейчас изваяние хранится в гараже мясокомбината, перевязанное для страховки буксировочным тросом. «Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят», — отметил журналист.
"Для снимка сначала я аккуратно вложил свою ладошку в его золотистую ладонь, но тут же одернул. Как-то стало физически не по себе. А когда я нечаянно поднял вверх глаза, то встретился с его взглядом. С добрым металлическим прищуром. Эффект нового для меня ощущения усилился", — описал свои впечатления Выползов.
"Удивительная все-таки вещь — памятники отцам народов", — добавил он.
Несмотря на демонтаж статуи Путина, изображение главы государства все равно присутствует в скульптурном ансамбле в Частоозерье: рядом с картой России был установлен билборд, на котором изображен президент и его цитата «Для меня Россия — вся моя жизнь». Что касается самой скульптуры Путина, она, по словам депутата, фигура займет свое место в композиции после того, как глава государства оставит пост президента, сообщало издание
Ura.ru  Отметим, Ильтяков уже установил в зауральском селе десяток скульптур, в том числе князя Александра Невского, памятники Георгию Победоносцу и Сергею Есенину.
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