Ещё
ПАОК — «Базель» — 2:1. Отчет первого матча потенциальных соперников «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПАОК — «Базель» — 2:1. Отчет первого матча потенциальных соперников «Спартака» 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Матч в Салонниках начался с минуты молчания в память о жертвах лесных пожаров в Греции — страшная трагедия унесла жизни более 70 человек. Хозяева на старте встречи действовали скованно и моментов не создавали. Зато забить мог «Базель» — Штокер не воспользовался прекрасным шансом вывести свою команду в лидеры.
Выдержав паузу, греки взяли мяч и, как следствие ситуацию, под свой контроль. И начали угрожать воротам «Базеля». Опасные удары Варелы и Каньяса стали квинтэссенцией опасного отрезка в исполнении команды Рэзвана Луческу. Каньяс в итоге забил — на 32-й минуте, снайперским выстрелом с дальней дистанции. Повторить достижение своего партнера могли Лимниос и Вийеринья, но счет до антракта так и не изменился.
Понимая, что одного мяча для победы может не хватить, греки ринулись в атаку с первых минут второго тайма. Киперу гостей Йонасу Омлину пришлось постараться, чтобы среагировать на удары Лимниоса и экс-игрока «Ахмата» и «Зенита» Маурисио.
Ближе к середине тайма игра успокоилась. ПАОК действовал по счету и ждал своего шанса. А за десять минут до конца основного времени активный Лимниос ассистировал на Прийовича, который эффетным крученным ударом сделал преимущество вице-чемпиона Греции обнадеживающим — 2:0. Но спустя пару минут Айети вернул «Базель» в игру — 2:1 — такой счет устроил Рафаэля Вики и его команду. На «Сант-Якоб Парк» у представителя страны шоколада и часов будет отличная возможность отыграться и решить задачу по выходу в следующий раунд.
Хозяева покидали поле растроенными — пропущенный мяч явно не входил в их планы. Но история показывает, что ПАОК знает, как выпутаться из подобной ситуации. В сезоне 2002-03 клуб из Салонников встречался в еврокубках с другим швейцарским клубом, «Грассхопперсом», и тоже дома победил с ненадежным счетом 2:1. В ответном матче Димитрис Маркос спас «двуглавых орлов» в добавленное время — ничья 1:1 позволила им пройти в 1/16 финала кубка УЕФА. Но история знает и другие случаи: так, в далеком 1978 году, в кубке кубков, после домашней победы над женевским «Серветтом» 2:0 в гостях ПАОК свое преимущество разбазарил и крупно уступил (0:4), покинув турнир.
Возвращаясь к дню сегодняшнему и оценивая уровень потенциальных соперников московского «Спартака», можно смело сказать, что красно-белым по силам пройти, как греков, так и швейцарцев. Встреча с той же «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации была бы куда менее приятной.
Лига чемпионов 2018-19. 2-й квалификационный раунд. Первый матч.
ПАОК 2:1 «Базель»
Голы: Каньяс (32) — 1:0; Прийович (80) — 2:0; Айети (82) — 2:1.
Предупреждения: Серей Ди (35), Штокер (69), Фрай (75) — все «Базель».
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Вийеринья, Каньяс, Маурисио, Жаба (Эль-Каддури), Пелкас, Лимниос (Шахов), Прийович.
«Базель»: Омлин, Фрай, Зуфи, Штокер, Риверос, Сухи, Оберлен, (Калулу), Серей Ди, Баланда, Петрета (Кайзер), Айети (Буа).
SovSport.Ru: последние новости
ЦСКА прощается с легендами. Армейцы провели встречу с болельщиками Дебют олимпийского значения Сегодня «Советскому спорту» – 94!
Комментарии  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма244
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку184
Заявление Лолиты грозит международным скандалом262
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина260
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом9
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение