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Кафельников отправится за «Спартаком» в Базель
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Кафельников отправится за «Спартаком» в Базель 

News.ru 20 минут назад
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 Евгений Кафельников заявил, что полетит в Базель (Швейцария) на «100 тысяч %». Теннисист является давним фанатом футбольного клуба «Спартак». Клуб, согласно жеребьёвке отборочного раунда, в рамках Лиги чемпионов встретится с победителем борьбы ПАОК — «Базель».
Кафельников уверен, что команда города с одноименным названием одержит победу в противостоянии.
«Полечу в Базель 100 тысяч %», — написал он в Twitter.
Первая игра красно-белых состоится 7 или 8 августа на выезде. Ответный мачт запланирован на 14 августа дома. Победитель пройдёт в четвёртый отборочный раунд, потерпевший поражение — в групповой турнир Лиги Европы.
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