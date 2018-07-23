Кафельников отправится за «Спартаком» в Базель

Кафельников уверен, что команда города с одноименным названием одержит победу в противостоянии.

«Полечу в Базель 100 тысяч %», — написал он в Twitter.

Первая игра красно-белых состоится 7 или 8 августа на выезде. Ответный мачт запланирован на 14 августа дома. Победитель пройдёт в четвёртый отборочный раунд, потерпевший поражение — в групповой турнир Лиги Европы.