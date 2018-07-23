Еще двое мужчин утонули на реках Костромской области

Костромской области в минувшие выходные утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Кологривском и Кадыйском районах, сообщает ГТРК «Кострома».

Напомним, что еще двое мужчин погибли в воде неделей раньше.

Сообщение об утонувшем 62-летнем мужчине на реке Унжа поступило в пятницу. Это произошло в Кологривском районе. Следователи сообщили, что он выпивал на берегу с друзьями, а потом отправился плавать. На берег мужчина не выплыл, криков о помощи никто не слышал. Незадолго до злополучного дня он перенес инсульт.

Второй мужчина утонул в Ка­дый­ском рай­оне на ре­ке Кус­ца. Он тоже отдыхал с друзьями, ему было 32 года. Мужчина пошел посидеть на берегу, но не вернулся. Нашли его вещи, а вот тело до сих пор ищут водолазы. Следственный комитет проводит проверку по обоим фактам.