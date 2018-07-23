Ещё
Еще двое мужчин утонули на реках Костромской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще двое мужчин утонули на реках Костромской области 

k1news.ru 19 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области в минувшие выходные утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Кологривском и Кадыйском районах, сообщает ГТРК «Кострома».
Напомним, что еще двое мужчин погибли в воде неделей раньше.
Сообщение об утонувшем 62-летнем мужчине на реке Унжа поступило в пятницу. Это произошло в Кологривском районе. Следователи сообщили, что он выпивал на берегу с друзьями, а потом отправился плавать. На берег мужчина не выплыл, криков о помощи никто не слышал. Незадолго до злополучного дня он перенес инсульт.
Второй мужчина утонул в Ка­дый­ском рай­оне на ре­ке Кус­ца. Он тоже отдыхал с друзьями, ему было 32 года. Мужчина пошел посидеть на берегу, но не вернулся. Нашли его вещи, а вот тело до сих пор ищут водолазы. Следственный комитет проводит проверку по обоим фактам.
Напомним и то, что в Костроме чуть не утонула 17-летняя девушка. У нее свело ногу, но спасатели вовремя подоспели на помощь.
k1news.ru: последние новости
Подруги погибшей в Костроме студентки: «То, что пишут в соцсетях, – ложь» Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России В Костроме появилась школа, где профессию можно получить всего за неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор451
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение