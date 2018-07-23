Еще двое мужчин утонули на реках Костромской области 

В Костромской области в минувшие выходные утонули двое мужчин. Трагедии произошли в Кологривском и Кадыйском районах, сообщает ГТРК «Кострома».
Напомним, что еще двое мужчин погибли в воде неделей раньше.
Сообщение об утонувшем 62-летнем мужчине на реке Унжа поступило в пятницу. Это произошло в Кологривском районе. Следователи сообщили, что он выпивал на берегу с друзьями, а потом отправился плавать. На берег мужчина не выплыл, криков о помощи никто не слышал. Незадолго до злополучного дня он перенес инсульт.
Второй мужчина утонул в Кадыйском районе на реке Кусца. Он тоже отдыхал с друзьями, ему было 32 года. Мужчина пошел посидеть на берегу, но не вернулся. Нашли его вещи, а вот тело до сих пор ищут водолазы. Следственный комитет проводит проверку по обоим фактам.
Напомним и то, что в Костроме чуть не утонула 17-летняя девушка. У нее свело ногу, но спасатели вовремя подоспели на помощь.