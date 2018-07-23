10 цитат известных мужчин об отношениях с женщинами

К чему стремится в отношениях Александр Петров , что в них самое страшное, по мнению Никиты Панфилова, и в какой момент пропадает магия любви, по версии Басты?

«Отношения нужно поддерживать, иначе в какой-то момент они могут стать не нужны».

«Я вот без женщины не могу. Смысл у меня без нее пропадает. Как будто жиже даже становлюсь я без нее. Растекаюсь и делами, и мыслями, и довольно слабой струей журчу без задора».

Александр Петров

«Когда мужчина не один, он стремится к другим вещам. У каждого они свои. Я, например, пишу стихи. Открываю телефон, набираю что-то, получается стихотворение. На мир начинаешь смотреть по-другому, когда есть ради кого… Становишься другим человеком. И такое ощущение, что именно это со мной сейчас происходит. Хочется многого достичь…».

«Чем сильнее влюбляешься, тем страшнее становится. Ты понимаешь, что тебе так хочется заботиться о ней, делать для нее что-то, хочется быть постоянно рядом — каждую секунду».

«Со временем устаешь от несерьезных романов, хочется, чтобы появилась одна-единственная».

«Мне кажется, прямота экономит время и энергию в отношениях с людьми. Если ты не согласен с другом или любимой женщиной, ты можешь честно об этом сказать. И тогда вы скорее поймете, какие между вами отношения».

Джиган

«По жизни, у меня есть главный советчик, а, соответственно и авторитет — это моя жена. Она не только любимая женщина, которая всегда согреет меня своим теплом и лаской, она еще и мой лучший друг. Всегда поможет словом, делом. Оксана знает, как достичь компромисса в работе и в жизни, поэтому, ее мнение для меня очень весомо. Это и есть гармония отношений».

Баста

«Когда в отношениях есть что-то обдуманное, логичное — это уже не любовь, к этому теряешь интерес. Как в любой хорошей песне: ты ее слушаешь — и чувствуешь магию».

«Самое страшное в отношениях — это эгоизм. Все думают, что если я сейчас прогнусь, то значит, мне сядут на шею. Нет! Доверие должно быть стопроцентным. И надо понимать, что есть не только твои интересы, а еще интересы твоего партнера».

«Отношения нужны не только мне, мужчине. Вам, женщинам, — даже больше. В школе я думал, что симпатичная девчонка меня скорее отвергнет. А сейчас еще неизвестно, кто может свой поезд упустить».

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