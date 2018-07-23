«Екатеринбурггаз» улучшает качество газоснабжения абонентов

«Екатеринбурггаз» завершил техническое перевооружение газовых сетей в районе улиц Фронтовых Бригад и Шефская. В рамках летней ремонтной кампании был ликвидирован колодец, а на его месте установлена современная запорная арматура.

"Задача осложнялась тем, что в колодце одновременно находились два больших крана на газопроводах диаметром 700 и 500 миллиметров. После ликвидации колодца на месте так же было установлено два современных крана под ковер. Работы выполнялись в два этапа, 3 июля и 17 июля. Чтобы максимально быстро справиться с задачей, на месте работало четыре бригады ПУ-3 АО «Екатеринбурггаз» и две бригады АО «Газмонтаж», — рассказал главный инженер ПУ-3 Дмитрий Шилоносов.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбурггаза», современная запорная арматура значительно упростит обслуживание газопровода и обеспечит безопасность газоснабжения. Больше не нужно будет спускаться в колодец, откачивать воду и предпринимать дополнительные меры для спасения газопровода от коррозии.

Возобновлена подача голубого топлива в отключенные на время ремонтных работ дома поселков Изоплит и Шарташ. 23 июля бригады обходят тех, кого не удалось застать дома ранее.