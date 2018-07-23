Дополнительный кислород спасет от утренних скачков давления

Исследование показало, что дополнительный кислород предотвращает утренние скачки артериального давления.

Дополнительный кислород оберегает от резких скачков артериального давления, с которыми сталкиваются жертвы обструктивного апноэ во сне. Особенно часто эти скачки развиваются у пациентов, которые перестают использовать специальные кислородные маски. Новое исследование показало, что у жертв апноэ со степенью от умеренной до сильной дополнительный кислород предотвращает увеличение как систолического, так и диастолического артериального давления.

В исследование ученых приняли участие 25 жителей Великобритании , которые применяли кислородные маски в течение более чем года. Отметим, что многочисленные исследования демонстрировали связь между обструктивным апноэ во сне, гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями. Некоторые из этих исследований также находили связь между нехваткой кислорода и резким увеличением артериального давления, которое пациент с апноэ испытывает во сне из-за необходимости постоянно просыпаться в результате остановок дыхания.

Авторы нынешнего исследования решили выяснить, поможет ли дополнительный кислород, который можно получать в самых разных формах, решить проблему утреннего роста артериального давления. Выяснилось, что этот кислород значительно уменьшает гипоксию, снижая давление. А значит, его можно использовать в качестве альтернативы традиционным кислородным маскам.