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Дополнительный кислород спасет от утренних скачков давления
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Дополнительный кислород спасет от утренних скачков давления 

ИД «Собеседник» 19 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследование показало, что дополнительный кислород предотвращает утренние скачки артериального давления.
Дополнительный кислород оберегает от резких скачков артериального давления, с которыми сталкиваются жертвы обструктивного апноэ во сне. Особенно часто эти скачки развиваются у пациентов, которые перестают использовать специальные кислородные маски. Новое исследование показало, что у жертв апноэ со степенью от умеренной до сильной дополнительный кислород предотвращает увеличение как систолического, так и диастолического артериального давления.
В исследование ученых приняли участие 25 жителей Великобритании, которые применяли кислородные маски в течение более чем года. Отметим, что многочисленные исследования демонстрировали связь между обструктивным апноэ во сне, гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями. Некоторые из этих исследований также находили связь между нехваткой кислорода и резким увеличением артериального давления, которое пациент с апноэ испытывает во сне из-за необходимости постоянно просыпаться в результате остановок дыхания.
Авторы нынешнего исследования решили выяснить, поможет ли дополнительный кислород, который можно получать в самых разных формах, решить проблему утреннего роста артериального давления. Выяснилось, что этот кислород значительно уменьшает гипоксию, снижая давление. А значит, его можно использовать в качестве альтернативы традиционным кислородным маскам.
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