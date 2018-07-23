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«Меридиан» приглашает на выставку японской живописи
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«Меридиан» приглашает на выставку японской живописи 

Обручевский меридиан 19 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
В Центре культуры и искусства «Меридиан» с 1 августа откроется выставка японской живописи «Сквозь ветви сакуры».
Увлечение искусством страны восходящего солнца с ее изысканной культурой, эстетикой, философией и любовью к монохромной живописи объединил трех московских художниц: Ирину Махновскую, Анну Пусэнко и Наталью Шимкину. При всей своей внешней простоте и сюжетной незатейливости монохромная живопись признана сложнейшим из искусств Дальнего Востока. Название суми-э состоит из сочетания двух японских слов: 墨 (суми-тушь), 絵 (э-картина). Это древнее традиционное искусство близко к современной акварельной живописи. Отличие суми-э в том, что для рисования художники, как правило, используют только черный цвет, создавая широкую гамму серых оттенков туши, растворяя ее в воде в разных пропорциях.
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