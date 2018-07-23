Относимая на акционеров полугодовая чистая прибыль Julius Baer Group выросла на 26%

Полугодовая чистая прибыль Julius Baer Group по МФСО, относимая на акционеров, выросла на 26% в годовом выражении и составила 444 млн швейцарских франков; чистая прибыль на акцию увеличилась на 25% до 2,04 франка. Такие данные приводятся в релизе московского офиса Julius Baer.

Скорректированная чистая прибыль (с исключением расходов на слияния и реструктуризацию, а также амортизации нематериальных активов, связанных с приобретениями или дивестициями) выросла на 19% и составила рекордные 480 млн швейцарских франков. Cкорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 20% до 2,2 франка.

Активы под управлением по итогам шести месяцев 2018 года составили 400 млрд швейцарских франков, увеличившись на 11 млрд, или 3%, по сравнению с концом 2017 года. Рост произошел вследствие притока новых денежных средств в объеме 10 млрд франков, покупки 95% акций бразильской Reliance Group (сделка закрыта 4 июня 2018 года), которая прибавила 4,5 млрд франков, а также положительной курсовой разницы в эквиваленте 1 млрд швейцарских франков. Отрицательный вклад в изменение показателя в объеме 4 млрд швейцарских франков внесла негативная рыночная динамика: к концу отчетного периода произошло снижение ведущих фондовых индексов Швейцарии , Европы и Азии, поясняется в сообщении.

Чистый приток денежных средств в годовом выражении составил 5,1%, что соответствует целевому среднесрочному показателю на уровне 4—6%. «Положительный результат был зафиксирован на всех рынках присутствия, особенно в странах Европы, в Швейцарии и Азии. Большой приток денежных средств текущих и новых клиентов был нивелирован сокращением доли заемных средств клиентов в Азии и на Ближнем Востоке, что стало отражением изменения стратегии по портфелям вследствие общей динамики рынков», — указано в релизе.

С учетом активов в доверительном управлении в объеме 68 млрд швейцарских франков общий объем активов вырос на 2% по сравнению с концом 2017 года до 467 млрд франков.

Число клиентских менеджеров увеличилось с начала года на 79 сотрудников, сообщили в числе прочего в Julius Baer.