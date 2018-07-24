В «День без турникетов» «Микрон» посетили более 100 человек

Сотрудники компании показали гостям самое современное в России действующее микроэлектронное производство полного цикла и рассказали о технологических процессах и особенностях работы высокотехнологичного предприятия.

Жители и гости столицы своими глазами увидели, как на кремниевых пластинах вырастают кристаллы, которые через несколько месяцев, пройдя тысячи технологических операций, станут «мозгом» банковских карт, страховых полисов, проездных билетов, пропусков — миллиардов устройств цифровой экономики.

«Микрон» участвует в акции «День без турникетов» ежегодно, а также регулярно организует собственные экскурсии, записаться на которые может каждый желающий на сайтекомпании.