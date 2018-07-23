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Новые способы госзакупок внедряются в Москве
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Новые способы госзакупок внедряются в Москве 

Прайм 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Новые способы госзакупок внедряются в Москве: в единой государственной информационной системе (zakupki.gov.ru) появились электронные конкурсы столичных заказчиков, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Пока процедуры проходят в пилотном режиме, но это реальные конкурсы, в которых могут принять участие представители предпринимательского сообщества", — цитирует портал слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.
Отмечается, что с 1 июля государственные заказчики могут в электронной форме проводить конкурсы, запрашивать котировки и предложения, а с 1 января 2019 года такая процедура становится обязательной.
Сообщается, что начало проведения первых двух конкурсов в электронной форме уже объявлено, идет прием заявок. Первооткрывателем стало ГКУ города Москвы «Дирекция капитального ремонта». Планируется, что массово использовать новые способы закупок столичные заказчики начнут в сентябре.
"Новый формат расширит возможности представителей бизнеса, которые работают с государственными заказчиками. В случае успешного пилотирования проекта разработки конкурсов в электронной форме планируем с сентября рекомендовать столичным заказчикам переход на новый формат", — приводятся слова руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева.
Подчеркивается, что для предпринимателей уже организованы обучающие семинары, которые помогут разобраться в нововведениях. Бизнесмены могут лично встретиться с экспертами, а также пройти обучение в режиме онлайн.
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