Диспетчеры скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранцев во время ЧМ-2018 

Диспетчеры московской скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
"Спортивное событие такого уровня — огромный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных", — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Мультиязычные переводчики скорой общались с иностранцами не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.
По словам Хрипуна, среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, среднее время прибытия на адрес врачей в дни мундиаля — 11,7 минуты.
Ранее Мосгорсуд оставил под арестом выбежавшую на поле участницу Pussy Riot.