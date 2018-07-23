Диспетчеры скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранцев во время ЧМ-2018

Диспетчеры московской скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России , сообщает официальный сайт мэра Москвы

"Спортивное событие такого уровня — огромный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных", — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Мультиязычные переводчики скорой общались с иностранцами не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.

По словам Хрипуна, среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, среднее время прибытия на адрес врачей в дни мундиаля — 11,7 минуты.