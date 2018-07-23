Диспетчеры московской «скорой» приняли около 500 обращений от иностранцев во время ЧМ-2018

Англоязычные диспетчеры московской скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун , мультиязычные переводчики «скорой» общались с гостями ЧМ-2018 не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.

«Спортивное событие такого уровня — колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтён и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных», — отметил он.

По его словам, среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, среднее время прибытия на адрес бригады «скорой» в дни чемпионата — 11,7 минуты.