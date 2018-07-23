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Диспетчеры московской «скорой» приняли около 500 обращений от иностранцев во время ЧМ-2018
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Диспетчеры московской «скорой» приняли около 500 обращений от иностранцев во время ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Англоязычные диспетчеры московской скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, мультиязычные переводчики «скорой» общались с гостями ЧМ-2018 не только на английском, но и на французском, испанском и китайском языках.
«Спортивное событие такого уровня — колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтён и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных», — отметил он.
По его словам, среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, среднее время прибытия на адрес бригады «скорой» в дни чемпионата — 11,7 минуты.
Ранее Nation News сообщало, что Санкт-Петербург посетили более 700 тыс. человек во время ЧМ-2018.
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