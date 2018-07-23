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Новая остановка появится возле детско-взрослой поликлиники в 3-м Волоколамском проезде
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Новая остановка появится возле детско-взрослой поликлиники в 3-м Волоколамском проезде 

Управа района Щукино 21 минуту назад
Фото: Управа района Щукино
Совет депутатов района Щукино принял решение о выделении средств на строительство остановки у новой детско-взрослой поликлиники в 3-м Волоколамском проезде.
— Остановка будет организована за счет части парковочного кармана с разделением высадки и посадки для межрейсового и обеденного отстоев. Будет направлен один специальный автобус по укороченному маршруту №800. Ориентировочно начало движения — 1 августа, — сообщили в управе района.
Новая шестиэтажная детско-взрослая поликлиника начала работу в начале июня. Здание рассчитано на 750 посещений. Помимо консультативно-диагностического центра ГКБ №52, в здании размещены филиал №3 детской городской поликлиники №58 и филиал №4 городской поликлиники №115. (ео)
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