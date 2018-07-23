Новая остановка появится возле детско-взрослой поликлиники в 3-м Волоколамском проезде

Совет депутатов района Щукино принял решение о выделении средств на строительство остановки у новой детско-взрослой поликлиники в 3-м Волоколамском проезде.

— Остановка будет организована за счет части парковочного кармана с разделением высадки и посадки для межрейсового и обеденного отстоев. Будет направлен один специальный автобус по укороченному маршруту №800. Ориентировочно начало движения — 1 августа, — сообщили в управе района.

Новая шестиэтажная детско-взрослая поликлиника начала работу в начале июня. Здание рассчитано на 750 посещений. Помимо консультативно-диагностического центра ГКБ №52, в здании размещены филиал №3 детской городской поликлиники №58 и филиал №4 городской поликлиники №115. (ео)