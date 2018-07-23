Игровые элементы привели в порядок на детской площадке в Лианозовском парке

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на детской площадке в Лианозовском парке привели в порядок игровые элементы. О проведении работ отчитался директор ГАУК г. Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антон Окутин.

«В настоящее время выполнены работы по текущему ремонту игрового оборудования, а именно замена и покраска сломанных деревянных элементов, установка защитных колпачков на выступающие крепежные элементы», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)