Ещё
Игровые элементы привели в порядок на детской площадке в Лианозовском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игровые элементы привели в порядок на детской площадке в Лианозовском парке 

Управа района Лианозово 16 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на детской площадке в Лианозовском парке привели в порядок игровые элементы. О проведении работ отчитался директор ГАУК г. Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антон Окутин.
«В настоящее время выполнены работы по текущему ремонту игрового оборудования, а именно замена и покраска сломанных деревянных элементов, установка защитных колпачков на выступающие крепежные элементы», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
До 20 августа в Лианозове благоустроят восемь дворов и четыре детские площадки Пленэр «Город будущего» прошел в Лианозовском парке Спортивный фестиваль в рамках «Московского долголетия» пройдет в сквере на северо-востоке столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор451
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение