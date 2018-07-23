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Глава Крыма оценил свою репутацию в один миллион
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Глава Крыма оценил свою репутацию в один миллион 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, 13 июля Аксенов обратился в Белогорский районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против крымского общественника и блогера Ильи Большедворова. Поводом для судебной тяжбы послужила публикация в Facebook, где блогер высказал возмущение после заявления Аксенова о предвзятости следствия против бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко.
«Интересно, почему Аксенов считает задержание Ростенко «приветом» лично себе. И с каких пор, бывшие члены ОПГ «Греки» получили полномочия по возбуждению уголовных дел в отношении следственных органов Российской Федерации?», — пишет Большедворов на своей странице.
По мнению главы Крыма, Большедворов голословно обвинил его в причастности к ОПГ «Греки» и других незаконных действиях. Теперь Аксенов требует выплатить ему миллион рублей моральной компенсации и удалить компрометирующие данные.
В прошлом глава республики уже имел опыт защиты своей репутации в суде. В 2010 году Аксенов судился с изданием «Крымская правда» за цитату председателя Верховного совета Михаила Бахарева о том, что Аксенов в 90-е годы занимался организаций ОПГ, где получил прозвище «Гоблин». Тогда Аксенов проиграл судебные прения. Сейчас же, по мнению адвоката Евгения Куликова, шансы Сергея Валериевича достаточно высоки.
«Вообще подобные дела очень сложные. И в данной ситуации, я уверен, все будет решать лингвистическая экспертиза. По ее результатам суд уже будет выносить решение. В конкретной ситуации, учитывая характер высказываний Большедворова, у Аксенова шансы на победу весьма высоки», — считает адвокат Евгений Куликов.
Крымский политолог Вадим Мордашов считает, что каков бы ни был результат, подобные тяжбы негативно отразятся на репутации Аксенова. К тому же, он высказал мнение, что Сергею Аксенову придется немало постараться чтобы выиграть это дело.
«В целом, Сергей Валериевич мог бы и не реагировать на подобные высказывания. Большедворов должен был сначала доказать свои утверждения, а уж потом делать подобные заявления. Но, в любом случае, второй иск о защите чести и достоинства по данной тематике — это довольно неприятно для человека, занимающего такой пост. Особенно в свете того, что в 2010 году Аксенов выиграл суд, но проиграл апелляцию. Теперь Большедворов может сослался на этот факт, что делает ситуацию совершенно непредсказуемой», — считает крымский политолог, специалист по межнациональным проблемам Вадим Мордашов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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