Жители «Измайловских бараков» созывают народный сход 

Во вторник, 24 июля, в 19.00 у дома 19 на 7-й Парковой улице состоится собрание жителей так называемых «Измайловских бараков». Это общежития, которые были признаны ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад, но до сих пор не расселяются, несмотря на запуск программы реновации. Многочисленные же обращения к столичным и федеральным властям с просьбами о содействии в этом вопросе никакого результата не приносят.
Собрание пройдет в форме встречи с кандидатом в мэры Москвы Вадимом Куминым, его доверенными лицами и депутатами Мосгордумы. Жители намерены обратиться к кандидату в мэры за помощью в решении своей проблемы.
Напомним, ранее Вадим Кумин проводил подобную встречу с жителями бывшего общежития на Ставропольсокй улице, где проживают строители Москвы, акционеры ОАО «Центротрансстрой». По итогам встречи было принято решение о направлении официального запроса в мэрию Москвы, Департамент имущества, и Следственный комитет, а также подключить к ситуации уполномоченного по правам детей Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, уполномоченных по правам человека Татьяну Москалькову и Татьяну Потяеву.
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