Жители «Измайловских бараков» созывают народный сход

Во вторник, 24 июля, в 19.00 у дома 19 на 7-й Парковой улице состоится собрание жителей так называемых «Измайловских бараков». Это общежития, которые были признаны ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад, но до сих пор не расселяются, несмотря на запуск программы реновации. Многочисленные же обращения к столичным и федеральным властям с просьбами о содействии в этом вопросе никакого результата не приносят.

Собрание пройдет в форме встречи с кандидатом в мэры Москвы Вадимом Куминым, его доверенными лицами и депутатами Мосгордумы . Жители намерены обратиться к кандидату в мэры за помощью в решении своей проблемы.

Новости Москвы: Ради сохранения своих парков москвичи готовы идти в генпрокуратуру

Выборы мэра Москвы: На выборах мэра Москвы обещают тотальный видеоконтроль и слежку

Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы