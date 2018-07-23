Ещё
Жители «Измайловских бараков» созывают народный сход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители «Измайловских бараков» созывают народный сход 

Свободная пресса 22 минуты назад
Во вторник, 24 июля, в 19.00 у дома 19 на 7-й Парковой улице состоится собрание жителей так называемых «Измайловских бараков». Это общежития, которые были признаны ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад, но до сих пор не расселяются, несмотря на запуск программы реновации. Многочисленные же обращения к столичным и федеральным властям с просьбами о содействии в этом вопросе никакого результата не приносят.
Собрание пройдет в форме встречи с кандидатом в мэры Москвы Вадимом Куминым, его доверенными лицами и депутатами Мосгордумы. Жители намерены обратиться к кандидату в мэры за помощью в решении своей проблемы.
Напомним, ранее Вадим Кумин проводил подобную встречу с жителями бывшего общежития на Ставропольсокй улице, где проживают строители Москвы, акционеры ОАО «Центротрансстрой». По итогам встречи было принято решение о направлении официального запроса в мэрию Москвы, Департамент имущества, и Следственный комитет, а также подключить к ситуации уполномоченного по правам детей Анну Кузнецову, уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, уполномоченных по правам человека Татьяну Москалькову и Татьяну Потяеву.
Новости Москвы: Ради сохранения своих парков москвичи готовы идти в генпрокуратуру
Выборы мэра Москвы: На выборах мэра Москвы обещают тотальный видеоконтроль и слежку
Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы
Свободная пресса: последние новости
США в истерике: От "Сармата" из Миасса нет спасения Эксперты назвали ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали кроссоверами В Ярославле с рельсов сошли пять цистерн с мазутом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор424
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России116
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение