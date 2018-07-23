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В Подмосковье устранили более 440 нарушений чистоты и порядка за неделю
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В Подмосковье устранили более 440 нарушений чистоты и порядка за неделю 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
По итогам работы инспекторов Госадмтехнадзора Московской области на прошедшей неделе в регионе устранили свыше 440 нарушений чистоты и порядка, большую часть из них составляли нарушения правил парковки автомашин, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 448 различных нарушений чистоты и порядка. В результате операций «Пляж» и «Береговая линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и три места отдыха у воды», — сказала Витушева.
Кроме того, по ее словам, пресечено 15 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по четырем фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 37 информационных носителей, размещенных без согласования. В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 29 нарушений. Также устранено 392 нарушения правил парковки автотранспортных средств во дворах многоквартирных домов.
Витушева также отметила, что на минувшей неделе Госадмтехнадзор решил вопросы по 811 обращениям жителей Подмосковья.
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