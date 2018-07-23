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Крым поставит в Китай 100 тысяч бутылок вина
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Крым поставит в Китай 100 тысяч бутылок вина 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Крымские виноделы планируют поставлять в Китайскую народную республику партии до ста тысяч бутылок вина в год. Об этом сообщила пресс-служба межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация».
Такое решение принято в рамках двухдневного делового визита в Крым председателя Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР, заместителя председателя Санкт-Петербургского филиала предпринимателей КНР в России Фу Лея.
В программе визита китайского гостя на полуостров было предусмотрено посещение крупных винодельческих предприятий Симферополя и Евпатории с дегустацией выпускаемых ими вин. Знакомство с ними произвело впечатление на Лея положительное впечатление.
— В Крыму производят хорошее вино, — отметил Фу Лей. — Мы будем прививать любовь к крымскому вину в Китае.
Сегодня в симферопольском Connect Center подписано соглашение о намерении между президентом «Новой Формации» Юрием Айрапетяном и господином Фу Леем об открытии в КНР в октябре представительства «Новой Формации». Также Фу Лей с интересом осмотрел поля пшеницы на одном из сельхозпредприятий, технику, мукомольный цех, зерноток и элеватор. Иностранный гость заявил, что планирует инвестировать средства и в сельское хозяйство Крыма.
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