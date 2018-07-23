Крым поставит в Китай 100 тысяч бутылок вина

Крымские виноделы планируют поставлять в Китайскую народную республику партии до ста тысяч бутылок вина в год. Об этом сообщила пресс-служба межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация».

Такое решение принято в рамках двухдневного делового визита в Крым председателя Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР, заместителя председателя Санкт-Петербургского филиала предпринимателей КНР в России Фу Лея.

В программе визита китайского гостя на полуостров было предусмотрено посещение крупных винодельческих предприятий Симферополя Евпатории с дегустацией выпускаемых ими вин. Знакомство с ними произвело впечатление на Лея положительное впечатление.

— В Крыму производят хорошее вино, — отметил Фу Лей. — Мы будем прививать любовь к крымскому вину в Китае.