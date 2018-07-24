На оформление Белгорода ко Дню города потратят семь млн рублей

На праздничное оформление Белгорода к 5 августа потратят 7,16 млн рублей. Такая сумма опубликована в документации на портале госзакупок.

Из них 1,46 млн рублей потратят на восстановление работоспособности 195 уличных световых кронштейнов «Салют России», на 1,12 млн рублей изготовят и установят 10 стел на Свято-Троицком бульваре, которые будут включать световую надпись «5 августа» и световую фигуру «Звезда».

Еще 1,2 млн рублей пойдут на установку двух световых «Звезд» у драмтеатра на Соборной площади, трех светодинамических инсталляции «Фейерверк» у городского дворца культуры. На реставрацию флаговых конструкций и декоративных полотен потратят 592 тыс. рублей.

Остальные деньги пойдут на оформление мостов, обновление двух фонтанов, ремонт светодиодных элементов в сквере Любви, праздничные плакаты и шатры.

Победителем электронного аукциона стала компания «Аврора». Она и займется подготовкой города к празднику.