Чиновников в регионах обяжут реагировать на жалобы жителей в соцсетях

России по заказу Кремля разрабатывается и уже внедряется в нескольких пилотных регионах система мониторинга соцсетей «Инцидент менеджмент», которая отслеживает посты гнева и недовольства жителей, а также, как на эти жалобы реагируют власти регионов, сообщает РБК.

Систему разработала «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране. «Инцидент» мониторит по ключевым словам пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Правда, что это за ключевые слова — не сообщается.

Далее алгоритм действий таков: отобранные системой сообщения сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Ведомства на местах и должны ответить на жалобы в соцсети.

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс, который и будет называться «инцидент». Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.

Необходимость уделять больше внимания реакции на негативные для власти сообщения в соцсетях стала очевидна после всплеска комментариев в связи с трагедией в кемеровской «Зимней вишне» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске . Власти регионов не могли адекватно реагировать на всплески недовольства в интернете, а администрации президента надоело разруливать негативные и проблемные ситуации на местах из-за некомпетентности чиновников.

По предварительным данным из пилотных регионов, жителей больше всего интересуют вопросы по благоустройству территорий, ЖКХ и ремонту дорог, затем идут проблемы строительства и экологии. Последнее время также актуальны посты про повышение тарифов, пенсионного возраста и НДС.