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Жительница Екатеринбурга получила 42 тысячи рублей за облезлую «шкурку»
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Жительница Екатеринбурга получила 42 тысячи рублей за облезлую «шкурку» 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Говорят, что скупой платит дважды, имея в виду, что дешевая вещь очень часто бывает некачественной, и через некоторое время приходится покупать новую. Но это правило не не сработало с одной жительницей Екатеринбурга, так как все оказалось наоборот: магазин заплатил покупательнице дважды за то, что продал ей облезлую шубу.
Как сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда, полтора года назад женщина купила в «Меховом сэконд-хэнде» норковое пальто за 21 тысячу рублей. Но носить шубу ей пришлось недолго: не более чем через месяц, пальто начало разрываться. Женщина отнесла покупку обратно в магазин, чтобы шубу отремонтировали. Была ли работа настолько сложной, что с ней пришлось «ковыряться» больше месяца, или была какая-то другая причина, но екатеринбурженка не выдержала такого долгого ожидания, и потребовала у магазина возврата денег за шубу. Продавец предложил заменить товар, но деньги вернуть отказался. И тогда недовольная покупательница пошла в Кировский районный суд.
«В исковом заявлении женщина просила расторгнуть договор купли-продажи, заключенный с ООО «Меховой сэконд-хэнд», взыскать с ответчика уплаченные за товар денежные средства в размере 21 тысяче рублей, неустойку –78 120 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, расходы на составление нотариальной доверенности –1 850 рублей и штраф», — рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе облсуда.
Однако суд посчитал, что 100 тысяч рублей за шубу за 20 тысяч — это перебор, и немного смягчил наказание ответчику. Так, магазин обязали заплатить покупательнице порядка 42 тысяч рублей, что не устроило женщину, и она оспорить решение в Областном суде.
Тем не менее, судебная коллегия пришла к тому, что решение районного суда было верным, и оставила его без изменений.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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