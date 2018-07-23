Нижегородские предприятия отгрузили промышленности почти на 700 млн рублей 

Индекс промышленного производства в Нижегородской области за январь-июнь составил 103,4% (прирост 3,4%). В обрабатывающих производствах, которые составляют основу промышленности региона, индекс физического объема достиг 104,1% (прирост 4,1%). Об этом сообщает Росстат.
Как отметили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, наибольший прирост произошел в производстве химических продуктов (36,7%), одежды (17,8%) и в металлургии (17,7%).
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, рост объемов в химическом производстве связан с выходом на проектную мощность комплекса по производству поливинилхлорида на ООО «Русвинил», а также положительной динамикой на АО «Управляющая компания „БХХ „Оргхим“, АО „Сибур-Нефтехим“, ООО „Сибур-Кстово“, ООО „Завод синтанолов“, ООО „Синтез ОКА“, ООО „Корунд“.
“Рост производства одежды обусловлен, прежде всего, результатами работы АО „Меридиан“. Предприятие увеличило объемы отгрузки и продаж спецодежды более чем на 20% за счет заключения контрактов с новыми контрагентами (ПАО „Газпром“, ПАО „Полюс“ и т.д.) и роста продаж старым клиентам. Положительная тенденция наблюдается и по госзаказам на пошив форменной одежды для силовых структур. Так, в ООО „Надежда“ увеличили объемы на 18%, на ЗАО „Богородский швейно-галантерейный комбинат“ — на 5%. На остальных предприятиях отрасли наблюдается стабилизация выпуска готовой продукции», — рассказал министр.
«Рост в металлургическом производстве связан, в основном, с деятельностью двух предприятий — «Выксунского металлургического завода» (ВМЗ) и ПАО «Русполимет». На ВМЗ рост объемов производства обусловлен поставками труб большого диаметра для новых проектов, а также ремонтно-эксплуатационных нужд ряда компаний нефтегазового сектора. Кроме того, предприятие поставило 870 тонн труб в Норвегию для строительства моста через фьорд. Рост производства цельнокатаных колес связан с заключенным в феврале 2018 года долгосрочным контрактом с «Торговым домом РЖД» на общую сумму 20 млрд рублей», — добавилМаксим Черкасов.
Он также сообщил, что реализация инвестиционного проекта по модернизации производства на ПАО «Русполимет» позволила запустить в эксплуатацию новый пресс 35 МН, что, в свою очередь, обеспечило увеличение выпуска поковок и рост объемов производства по предприятию в целом.
По данным Росстата, общий объем отгруженной продукции промышленных предприятий Нижегородской области за январь — июнь 2018 года составил 691 964,6 млн рублей, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
В январе — июне 2018 г. всеми предприятиями и организациями обрабатывающих производств было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 623 389,2 млн рублей, что на 13,1% выше уровня соответствующего периода 2017 года.
Напомним, в Министерстве экономического развития РФ Нижегородскую область признали лидером по повышению производительности труда среди регионов — участников программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости» с 2018 по 2025 года.
Ранее сообщалось, что по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК «Росатом» «Эффективная губерния». Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной защите и госуправлении.