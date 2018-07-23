Число льготников по уплате взносов за капремонт вырастет 

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт будут компенсироваться россиянам, достигшим 70-80 лет, которые проживают совместно с инвалидами I или II группы. Поправки в Жилищный кодекс одобрил 23 июля Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Изменения вносятся в статью 169 Жилищного кодекса.
«Расширяется категория граждан, в отношении которых действует право регионов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт за счёт собственников жилья, достигших семидесяти и восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, но и неработающих инвалидов I и II групп», — рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета Аркадий Чернецкий.
Председатель комитета Олег Мельниченко обратил внимание на то, что реализация поправок с 1 января 2019 года повлечёт дополнительные расходы федерального бюджета, что должно быть предусмотрено соответствующим законом.