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Число льготников по уплате взносов за капремонт вырастет
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Число льготников по уплате взносов за капремонт вырастет 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт будут компенсироваться россиянам, достигшим 70-80 лет, которые проживают совместно с инвалидами I или II группы. Поправки в Жилищный кодекс одобрил 23 июля Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Изменения вносятся в статью 169 Жилищного кодекса.
«Расширяется категория граждан, в отношении которых действует право регионов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт за счёт собственников жилья, достигших семидесяти и восьмидесяти лет и проживающих в составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, но и неработающих инвалидов I и II групп», — рассказал один из авторов документа, первый зампред комитета Аркадий Чернецкий.
Председатель комитета Олег Мельниченко обратил внимание на то, что реализация поправок с 1 января 2019 года повлечёт дополнительные расходы федерального бюджета, что должно быть предусмотрено соответствующим законом.
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