Страны G20 не смогли договориться о регулировании криптовалют

"Тематика криптоактивов сквозняком прошла через несколько тем повестки дня. И через финрегулирование, и через финансирование развивающихся стран. Судя по всему, пока нет единого подхода… С другой стороны, «двадцатка» однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод", — отметил Сторчак.

Согласно итоговому коммюнике финансовой «двадцатки», криптоактивы пока не угрожают стабильности мировых финансов, но ситуацию в этой сфере необходимо контролировать. Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю 2018 года стандарты в своей области, которые должны быть применимы к криптоактивам. Ранее Аргентина планировала подготовить эти стандарты к июлю.

По словам Сторчака, многие боятся появления мошенников в этой сфере, которые снимут большие деньги и исчезнут. «А население останется на бобах. При этом оно будет обращаться за помощью к властям, а регулирования и способов защиты пользователей криптоактивов пока нет», — отметил он.

"Криптовалюты являются риском для населения. С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые «дольщики». Это касается всех, не только российских граждан. Тема защиты розничных потребителей криптоактивов звучала (на встрече в Аргентине — ред.)", — сказал Сторчак.

При этом он отметил, что все участники встречи сохраняют общий взгляд на развитие технологий в финансовой сфере. «С моей точки зрения, главное, что достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют, в технологию майнинга — они выполняются. И в инженерию с уровня финансово-экономического блока стран „двадцатки“ никто не вмешивается и не собирается вмешиваться. Бизнес может чувствовать себя спокойно», — добавил замминистра.