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Страны G20 не смогли договориться о регулировании криптовалют
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Страны G20 не смогли договориться о регулировании криптовалют 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл — РИА Новости. Участники финансовой «двадцатки» пока не смогли договориться о единых подходах к регулированию криптовалют, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков «двадцатки» в Аргентине.
"Тематика криптоактивов сквозняком прошла через несколько тем повестки дня. И через финрегулирование, и через финансирование развивающихся стран. Судя по всему, пока нет единого подхода… С другой стороны, «двадцатка» однозначно признала, что риска финансовой стабильности криптоактивы пока не несут. Это основной вывод", — отметил Сторчак.
Согласно итоговому коммюнике финансовой «двадцатки», криптоактивы пока не угрожают стабильности мировых финансов, но ситуацию в этой сфере необходимо контролировать. Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю 2018 года стандарты в своей области, которые должны быть применимы к криптоактивам. Ранее Аргентина планировала подготовить эти стандарты к июлю.
По словам Сторчака, многие боятся появления мошенников в этой сфере, которые снимут большие деньги и исчезнут. «А население останется на бобах. При этом оно будет обращаться за помощью к властям, а регулирования и способов защиты пользователей криптоактивов пока нет», — отметил он.
"Криптовалюты являются риском для населения. С точки зрения финансовой грамотности, этому уделяется больше внимания, чтобы у нас через криптоактивы не появились новые «дольщики». Это касается всех, не только российских граждан. Тема защиты розничных потребителей криптоактивов звучала (на встрече в Аргентине — ред.)", — сказал Сторчак.
При этом он отметил, что все участники встречи сохраняют общий взгляд на развитие технологий в финансовой сфере. «С моей точки зрения, главное, что достигнутые договоренности о невмешательстве в саму технологию по производству криптовалют, в технологию майнинга — они выполняются. И в инженерию с уровня финансово-экономического блока стран „двадцатки“ никто не вмешивается и не собирается вмешиваться. Бизнес может чувствовать себя спокойно», — добавил замминистра.
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