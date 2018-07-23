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Росприроднадзор возбудил дело по факту загрязнения реки Оккервиль
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Росприроднадзор возбудил дело по факту загрязнения реки Оккервиль 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Санкт‐Петербурге Росприроднадзор проводит административное расследование по факту слива бентонита в реку Оккервиль. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу ведомства по СЗФО.
11 июля горожане обратились в Росприроднадзор с жалобой о загрязнении реки Оккервиль бентонитом. Государственные инспекторы выяснили, что в рамках договора подряда между ООО «СитиСтрой» и ООО «СМЭУ „Заневка“» около канала ведутся работы по ведению водовода, в ходе которых строители нарушили технологию производства, что и привело к загрязнению. Последствия ошибки ликвидированы. Расследование дела продолжается.
В поселении Калья (Свердловская область) прорвало бетонное русло реки. Рабочих из близлежащих шахт эвакуировали в экстренном порядке. В результате ЧП водопроводная вода стала грязной и непригодной для питья.
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