Домашние ГМ-растения обнаружат опасные примеси в воздухе

Исследователи из Университета Теннесси предложили использовать генетически модифицированные домашние растения в качестве детекторов вредных веществ в воздухе квартиры. Такие растения смогут распознавать летучие органические соединения и вредные для здоровья газы, включая радон. Описание технологии опубликовано в журнале Science.

Известно, что растения могут реагировать на присутствие определенных веществ или бактерий в воздухе. По словам ученых, эту способность можно усилить путем генетической модификации. Для этого нужно создать растения с большим количеством устьиц — пор, находящихся на поверхности листа, через которые испаряется лишняя вода и происходит газообмен между растением и внешней средой. С помощью дополнительных устьиц листья смогут распознавать вредные вещества даже в небольших концентрациях.

Эту методику авторы работы предлагают совместить с другой уже существующей технологией, позволяющей создавать растения, меняющие цвет или светящиеся в присутствии определенных компонентов. Чаще всего для этого используют зеленый флуоресцентный белок (GFP), изначально полученный из медузы Aequorea victoria.

Модифицированные комнатные цветы смогут выявлять опасные вещества нескольких типов. Самые распространенные из них — летучие органические соединения, которые выделяют плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium и Fusarium. Также домашние цветы укажут на повышенную концентрацию радона. Этот газ в природе выделяется из некоторых минералов, например гранита, и легко проникает в воздух и природный газ. Радон считается канцерогеном, он повышает риск развития рака легких.

«Зеленая стена» из растений-детекторов / © Science

По мнению исследователей, проще всего модифицировать таким образом популярные комнатные растения со светлыми листьями, например хлорофитум. Выявлять вредные вещества эффективнее всего позволят «зеленые стены», полностью состоящие из ГМ-растений.

Ранее ученые создали генетически модифицированную кукурузу, нейтрализующую токсины, содержащиеся в плесени.