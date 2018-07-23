Экс-глава МИД Израиля Ливни возглавит оппозицию в парламенте

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости . Парламентскую оппозицию в Израиле , которая противостоит правящей коалиции правых и религиозных партий, возглавит бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, сообщил в понедельник блок «Сионистский лагерь».

Она сменит на этом посту Ицхака Герцога , который с августа начинает руководить агентством «Сохнут» — влиятельной организацией, курирующей вопросы еврейской эмиграции в Израиль и его связей с диаспорой.

"Сегодня, 23 июля, состоится совместная пресс-конференция председателя «Сионистского лагеря» Ави Габая и лидера партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни, на которой будет объявлено о том, что Ципи Ливни станет лидером парламентской оппозиции", — сказано в пресс-релизе левоцентристского объединения.

"Авода", старейшая партия Израиля, создававшая государство и бессменно руководившая им первые десятилетия существования, действует в тандеме с идеологически близким движением «Ха-Тнуа», образуя блок «Сионистский лагерь» со второй по численности фракцией в Кнессете.

Лидер «Аводы» и всего «Сионистского лагеря» Габай, победивший Герцога на прошлогодних праймериз лейбористов , не может сам возглавить парламентскую оппозицию, поскольку не является депутатом Кнессета. Ливни дала понять, что именно Габай будет кандидатом от «Сионистского лагеря» на пост премьер-министра на следующих парламентских выборах, которых должны состояться не позднее осени 2019 года.

"Сионистский лагерь" станет основой для создания мощного центристского блока, и мы будем действовать вместе: я, как лидер парламентской оппозиции, и Ави Габай, как председатель «Сионистского лагеря» и кандидат на пост премьер-министра", — цитирует ее партийная пресс-служба.