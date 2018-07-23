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Экс-глава МИД Израиля Ливни возглавит оппозицию в парламенте
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Экс-глава МИД Израиля Ливни возглавит оппозицию в парламенте 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Парламентскую оппозицию в Израиле, которая противостоит правящей коалиции правых и религиозных партий, возглавит бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, сообщил в понедельник блок «Сионистский лагерь».
Она сменит на этом посту Ицхака Герцога, который с августа начинает руководить агентством «Сохнут» — влиятельной организацией, курирующей вопросы еврейской эмиграции в Израиль и его связей с диаспорой.
"Сегодня, 23 июля, состоится совместная пресс-конференция председателя «Сионистского лагеря» Ави Габая и лидера партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни, на которой будет объявлено о том, что Ципи Ливни станет лидером парламентской оппозиции", — сказано в пресс-релизе левоцентристского объединения.
"Авода", старейшая партия Израиля, создававшая государство и бессменно руководившая им первые десятилетия существования, действует в тандеме с идеологически близким движением «Ха-Тнуа», образуя блок «Сионистский лагерь» со второй по численности фракцией в Кнессете.
Лидер «Аводы» и всего «Сионистского лагеря» Габай, победивший Герцога на прошлогодних праймериз лейбористов, не может сам возглавить парламентскую оппозицию, поскольку не является депутатом Кнессета. Ливни дала понять, что именно Габай будет кандидатом от «Сионистского лагеря» на пост премьер-министра на следующих парламентских выборах, которых должны состояться не позднее осени 2019 года.
"Сионистский лагерь" станет основой для создания мощного центристского блока, и мы будем действовать вместе: я, как лидер парламентской оппозиции, и Ави Габай, как председатель «Сионистского лагеря» и кандидат на пост премьер-министра", — цитирует ее партийная пресс-служба.
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