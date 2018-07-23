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Оператор «Турецкого потока» начал работы по соединению морского участка с сухопутным
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Оператор «Турецкого потока» начал работы по соединению морского участка с сухопутным 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проектная компания «Турецкий поток» (TurkStream) приступила к прокладке соединительной ветки газопровода от поселка Кыйыкей в Турции в Черное море к основной трубе, говорится в распространенном в понедельник сообщении оператора проекта.
Работы «начались 22 июля и продлятся от четырех до восьми недель». Всего предстоит проложить 2,4 км трубопровода, который пройдет от побережья республики по морскому дну к точке прихода главной магистрали.
Оператор напоминает, что ранее независимые эксперты подготовили доклад об оценке воздействия на окружающую среду и дали свои заключения относительно наиболее благоприятного маршрута прокладки этого участка с учетом рыболовецкой активности в этом регионе. Отчет был подготовлен по итогам «комплексных консультаций с объединениями рыболовов и общественными организациями» и одобрен соответствующими государственными структурами в 2017 году.
"В соответствии с принятым календарем, прокачка газа, как предполагается, начнется в конце 2019 года. Мы удовлетворены, что работа идет по этому графику. Мы приложим усилия, чтобы в ходе работ на побережье неудобство для местных жителей было сведено к минимуму", — цитирует оператор пресс-секретаря TurkStream Сандера Ван Рутселара.
"Газпром" начал строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» в мае 2017 года. Морской участок «Турецкого потока» пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность — 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.
Укладкой труб занимается специальное судно Pioneering Spirit. В апреле 2018 года завершилась укладка первой нитки морского участка газопровода, а в конце июня «Газпром» возобновил укладку второй нитки. Первая магистраль будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.
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