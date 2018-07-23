Специалисты мобильной приемной соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева 31 июля

Мобильная приемная социальной защиты населения будет работать в Алтуфьевском районе 31 июля. Об этом сообщили в отделении соцзащиты Северо-Восточного административного округа столицы.

— Консультации дадут специалисты различных социально ориентированных организаций — это не только управление соцзащиты и территориальный центр соцобслуживания, но и управа, отделение Пенсионного фонда , а также учреждения здравоохранения. Кстати, чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.

Мобильная приемная в Алтуфьеве будет работать по адресу улица Инженерная, дом 3. Время работы пункта с 11.00 до 13.00. (ео)