Ещё
Специалисты мобильной приемной соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева 31 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты мобильной приемной соцзащиты проконсультируют жителей Алтуфьева 31 июля 

Управа Алтуфьевского района 22 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Мобильная приемная социальной защиты населения будет работать в Алтуфьевском районе 31 июля. Об этом сообщили в отделении соцзащиты Северо-Восточного административного округа столицы.
— Консультации дадут специалисты различных социально ориентированных организаций — это не только управление соцзащиты и территориальный центр соцобслуживания, но и управа, отделение Пенсионного фонда, а также учреждения здравоохранения. Кстати, чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.
Мобильная приемная в Алтуфьеве будет работать по адресу улица Инженерная, дом 3. Время работы пункта с 11.00 до 13.00. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Центр «мои документы» на Алтушке расширил перечень услуг Школа №305 приглашает пенсионеров Алтуфьева на занятия по прикладному творчеству Автор-исполнитель Александр Жданов выступил в ЦСО «Алтуфьевский»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор424
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли115
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России116
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение