На 2-й Песчаной закрепили стойку с дорожными знаками

Накренившуюся стойку с дорожными знаками привели в нормативное положение на улице 2-я Песчаная. На проблему ранее обратили внимание жители района Сокол, оставив сообщение на портале «Наш город».

«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 3.1 «Въезд запрещен» и 6.4 «Парковка» с табличкой 8.6.1», — сообщил в официальном ответе заявителю Максим Ликсутов , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)