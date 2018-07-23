Ещё
На 2-й Песчаной закрепили стойку с дорожными знаками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 2-й Песчаной закрепили стойку с дорожными знаками 

Управа района Сокол города Москвы 28 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Накренившуюся стойку с дорожными знаками привели в нормативное положение на улице 2-я Песчаная. На проблему ранее обратили внимание жители района Сокол, оставив сообщение на портале «Наш город».
«Указанные неисправности устранены. Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 3.1 «Въезд запрещен» и 6.4 «Парковка» с табличкой 8.6.1», — сообщил в официальном ответе заявителю Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
МАИ вошел в топ-10 вузов Forbes Сотрудники коммунальных служб ликвидировали незаконные объявления на Новопесчаной На экскурсии в Саввино-Сторожевском монастыре побывали пенсионеры из Сокола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор463
Дачники будут жить по новым правилам128
Украина приготовилась перехватывать российские корабли116
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России120
Тест: Дачник или дитя асфальта?13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение