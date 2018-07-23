Водяной кризис: «ДнепрАзот» готовится второй раз остановить производство хлора

Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие «ДнепрАзот» (единственный производитель жидкого хлора на Украине — ред.) сообщало, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема.

В пятницу «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов по производству хлора. При этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около $1,6 тыс.) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году.

«У нас есть опасения, что через какое-то время, когда спадет ажиотаж вокруг необходимости производства хлора, к нам могут применить санкции. А любой штраф автоматически приведет к остановке завода и потере производства», — заявил Сидоров.

По его словам, антимонопольный комитет ранее уже штрафовал предприятие за повышение цен на продукцию.

Отвечая на вопрос, какой должна быть цена на жидкий хлор, Сидоров отметил, что «цена должна быть средневзвешенной по рынку. А на рынке есть цены как 12 тысяч гривен (450 долларов за тонну), так и 66 тысяч (2,5 тысяч долларов за тонну)».