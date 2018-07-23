Российско-иорданское взаимодействие получит активное развитие на ПМЭФ-2019 

ТАСС, 23 июля. В Москве состоялась встреча советника Президента РФ Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Иорданского Хашимитского Королевства в Российской Федерации Амджадом Оде Адайле. Подробно обсуждались текущее состояние дел в двусторонней торговле и экономике и форматы сотрудничества двух стран на форумном треке, в том числе в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 году.
Кобяков выразил уверенность в том, что российско-иорданские отношения, которым в этом году исполняется 55 лет, будут и далее поступательно развиваться по всем направлениям, а традиционно сложившиеся прочные контакты — еще больше укрепляться. Он отметил, что с начала текущего года заметен рост объема взаимной торговли более чем в два раза. Серьезный задел для двустороннего сотрудничества существует в сфере гуманитарных и религиозных связей между Россией и Иорданией.
Внушительный потенциал для развития диалога между нашими странами заложен в деятельности двусторонней межправкомиссии, заседания которой после двухлетней паузы планируется возобновить в сентябре 2018 года. Сопредседателем с российской стороны определен министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Посол Иордании Амджад Оде Адайле высказал заинтересованность в сотрудничестве в рамках запланированных в 2018–2019 годах в России международных мероприятий по экономической тематике. Он отметил, что такое взаимодействие будет способствовать поддержанию и развитию практического диалога между государствами и организациями. Посол особо подчеркнул важность углубления экономического сотрудничества с ЕАЭС в рамках поэтапной реализации подписанного в 2017 году Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и правительством Иордании с прицелом на создание в перспективе интеграционных партнерств.
По словам Антона Кобякова, активное участие Иордании в предстоящем ПМЭФ-2019 будет иметь положительное влияние на динамику развития диалога между нашими странами во многих областях, главным образом в сфере экономики и торговли. Кроме того, стороны обсудили возможность участия Иордании в будущем ПМЭФ в качестве страны-гостя. В 2018 году в этом статусе на Форуме выступили Франция и Япония, в 2017 году — Индия, годом раньше — Италия. Статус «Страна-гость» дает возможность стране максимально продемонстрировать всему миру свои экономические и технологические достижения, а также рассказать о своих культурных традициях.
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