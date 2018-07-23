Иордания может стать страной-гостем ПМЭФ в 2019 году

В 2019 году Иордания может стать страной-гостем Петербургского международного экономического форума, передают «Известия» со ссылкой на сообщение фонда «Росконгресс».

Как отметил Кобяков, двусторонним отношениям исполняется 55 лет, и они продолжают развиваться и укрепляться. Например, с начала 2018 года объём взаимной торговли вырос более чем в два раза.

Со своей стороны, Адайле сказал, что Иордания интересуется сотрудничеством в рамках запланированных в 2018-2019 годах в России международных экономических мероприятий. Особенно важным он считает углубление экономического взаимодействия с ЕАЭС

Ранее Nation News сообщало, что названы даты проведения ПМЭФ-2019.