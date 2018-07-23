Ещё
Иордания может стать страной-гостем ПМЭФ в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иордания может стать страной-гостем ПМЭФ в 2019 году 

RT на русском 21 минуту назад
В 2019 году Иордания может стать страной-гостем Петербургского международного экономического форума, передают «Известия» со ссылкой на сообщение фонда «Росконгресс».
Эту тему обсудили советник президента России Антон Кобяков и посол королевства в России Амджад Оде Адайле в Москве.
Как отметил Кобяков, двусторонним отношениям исполняется 55 лет, и они продолжают развиваться и укрепляться. Например, с начала 2018 года объём взаимной торговли вырос более чем в два раза.
Со своей стороны, Адайле сказал, что Иордания интересуется сотрудничеством в рамках запланированных в 2018-2019 годах в России международных экономических мероприятий. Особенно важным он считает углубление экономического взаимодействия с ЕАЭС.
Ранее Nation News сообщало, что названы даты проведения ПМЭФ-2019.
RT на русском: последние новости
СМИ: Крыховяк пройдёт медобследование в «Локомотиве» на следующей неделе Эксперты заявили о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве За первые полгода запрет на выезд за границу получили 126 тысяч жителей Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор431
Дачники будут жить по новым правилам127
Украина приготовилась перехватывать российские корабли114
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России117
Тест: Дачник или дитя асфальта?11
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение